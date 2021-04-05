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Гамкрелидзе: В Аджарии участились новые случаи заболевания коронавирусом


05.04.2021   12:18


По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, вопрос о вовлечении педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации будет обсуждаться на следующем заседании Межведомственного координационного совета.

«На предыдущем совете говорилось о вовлечении педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации. Думаю, мы обсудим этот вопрос на втором совете и примем соответствующие решения», — заявил Гамкрелидзе.

В то же время, как отметил Гамкрелидзе, в Аджарии участились новые случаи заболевания коронавирусом.

«Да, подтверждаем, что у нас есть динамика роста в Аджарии», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

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