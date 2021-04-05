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Гамкрелидзе: В Аджарии участились новые случаи заболевания коронавирусом
05.04.2021 12:18
По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, вопрос о вовлечении педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации будет обсуждаться на следующем заседании Межведомственного координационного совета.
«На предыдущем совете говорилось о вовлечении педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации. Думаю, мы обсудим этот вопрос на втором совете и примем соответствующие решения», — заявил Гамкрелидзе.
В то же время, как отметил Гамкрелидзе, в Аджарии участились новые случаи заболевания коронавирусом.
«Да, подтверждаем, что у нас есть динамика роста в Аджарии», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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