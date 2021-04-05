

Минздрав: пока рано говорить о дополнительных ограничениях к Пасхе



СОВА 05.04.2021 12:21



По словам министра здравоохранения Грузии, пока рано говорить о введении дополнительных регуляций в стране в преддверии Пасхи. Екатерина Тикарадзе отметила, что власти проводят активную работу, однако несмотря на это наблюдается тенденция роста числа инфицированных.



“Сегодня немного рано рассуждать о том, что будет к Пасхе, т.к. на этом этапе с нашей стороны проводится активная работа, впрочем, отмечается рост инфекции. Наверное, примерно за неделю у нас будет более точная информация в связи с тем, каким будет план относительно праздника”, — сказала Екатерина Тикарадзе.



Напомним, на сегодняшний день в Грузии 5 189 активных случаев. Из этого числа 364 пациента находятся в тяжелом состоянии, 69 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.



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