

В Грузии выделят полмиллиона лари на исследование храма Гелати

05.04.2021 12:23





На исследование главного храма Гелатского монастырского комплекса, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, Национальное агентство защиты памятников культуры Грузии выделит 515,000 лари.



Агентство планирует провести необходимые исследования по сохранению, стабилизации и восстановительным мерам с привлечением высококвалифицированных иностранных экспертов и международных организаций.



«Меры, которые необходимо принять, также включают проведение соответствующих исследований для определения методологии и техники действий в чрезвычайных ситуациях, разработку долгосрочной комплексной программы и плана управления консервацией, основанной на многолетней и комплексной физической консервации [архитектура, настенная живопись, мозаика, археология и др.]. Провести необходимые реабилитационные работы в рамках неотложных мероприятий в соответствии с экспертными заключениями и рекомендациями.



Этот документ определяет методологию и технику действий в чрезвычайных ситуациях в краткосрочной перспективе, а также перечень проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы, их ориентировочную стоимость и сроки, необходимые для реализации.



По сообщению агентства, на данном этапе можно перечислить только общие меры, которые в дальнейшем будут уточнены с зарубежными специалистами. В частности, по согласованию с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и его консультативными органами и в соответствии с их рекомендациями планируется проведение следующих мероприятий:



• Исследование состояния кровли, в том числе лабораторно-экспертные исследования;



• Планировка корректирующих действий и разработка соответствующих проектов экстренного вмешательства;



• Расширенный мониторинг-исследование состояния настенных росписей и мозаик.



««К сожалению, у Грузии нет необходимых знаний и опыта для изучения причин возникновения таких проблем на объектах культурного наследия. Вот почему для выполнения обязательств, изложенных в Конвенции о всемирном наследии, крайне важно и необходимо делиться лучшим международным опытом и вовлекать ведущие учреждения и экспертов в рабочий процесс», — говорят в Агентстве.



В ведомстве отмечают, что в случае объявления электронного тендера или конкурса начало работ затянется, что еще больше усугубит состояние памятника и поставит под угрозу целостность и подлинность его особой уникальной ценности.



«Кроме того, учитывая климатические условия Западной Грузии и конкретно Гелати объявление электронного тендера или конкурса может значительно замедлить рабочий процесс и может нанести необратимый и тяжелейший вред объекту всемирного культурного наследия», — заявляют в Агентстве.



Проблемы в ходе реставрации Гелати

Напомним, на восстановление храма было израсходовано 800 тысяч долларов США и более 1 миллиона лари. Однако, во время реставрации монастыря пострадали уникальные фрески. Так как из-за неправильно уложенного кровельного покрытия, в храм просочилась вода.



По данным Национального агентства по защите культурного наследия, в Гелати выявлены две основные проблемы. Первый- производственный дефект. Черепица на нижних регистрах храма, имеет микротрещины, а поверхность потрескалась.



Второй серьезный недостаток связан с заливкой известкового раствора на стыке горловины купола храма и западного плеча, также имеющего микротрещины. Из-за чего вода просочилась внутрь храма, причинив фрагментарные повреждения настенной росписи на западной стене западного рукава. В некоторых случаях полную потерю слоя росписи размером в несколько квадратных сантиметров.



Как только недостатки были обнародованы, специалисты требовали и до сегодняшнего дня просят о шатровом перекрытии, которое бы полностью закрыло храм под общей крышей.Однако, по решению Национального агентства, вместо единой кровли поврежденная глазурованная черепица была покрыта сверху жестью.



В агентстве объяснили, что в соответствии с рекомендациями Международного совета по сохранению памятников и достопримеча́тельных мест и парламентского комитета на данном этапе идет учетом рисков обоснования вопроса о целесообразности устройства тентовой крыши. С этой целью они проводят консультации на национальном и международном уровнях.



В течение нескольких месяцев ответственные лица (Международный центр искусств, компания «Грузинское наследие», «Икорта 2007», Национальное агентство по сохранению культурного наследия) пытались исправить ошибку, допущенную в процессе сохранения и восстановления Гелати. Предварительное расследование показало, что процесс будет длительным. На данный момент главный храм монастырского комплекса Гелати находится под временной кровлей.



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