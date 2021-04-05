

Гамкрелидзе: Носить маску придется еще не менее года

05.04.2021 13:30





Носить маску неудобно, но населению придется пользоваться этим средством защиты еще не менее года. Таким прогнозом поделился глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.



«Пандемия показала нам, что маска - самое лучшая защита. Этому есть множество научных доказательств. По сравнению с ноябрем-декабрем новых случаев у нас в десятки раз меньше. Сам по себе контроль ничего не даст, если наше самосознание не повысится. Вакцина даст нам результат, когда в стране накопится коллективный иммунитет, то есть, когда мы вакцинируем определенное количество людей. Мы должны привыкнуть к тому, что еще год нам придется носить маски», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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