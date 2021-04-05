

Кулумбегов: Вакцинация в Грузии идет медленными темпами

05.04.2021 13:31





«Если Грузия не станет успешной страной в отношении вакцинации, то ухудшение положения неизбежно» - заявил врач-иммунолог Бидзина Кулумбегов.



По его словам, в настоящее время вакцинация идет очень медленными темпами, и причиной этого является дефицит информации.



«Там, где не хватает достоверенной, официально, и проверенной информации, появляются альтернативные соображения. Недавний опрос общественного мнения, проведенный Национально-демократическим институтом США, показал, что большинство населения получает информацию о вакцине из ТВ или социальных сетей. При этом государство не ведет активной разъяснительной компании. 74% заявили, что доверяют мнению врачей, но что мы можем требовать от рядовых граждан в ситуации, когда большинство медиков пока не сделали прививку?» - заявил он.



По его словам, пример Израиля показал, что всеобщая вакцинация сокращает заболеваемость коронавирусом на 90%, что касается смертности, то она, в свою очередь, снижается на 85%.



«Сейчас фармакологические компании продолжают работать над вакцинами, но уже сейчас совершенно точно ясно, что польза от вакцинации значительно больше, чем вред» - считает Бидзина Кулумбегов.



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