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В Тбилиси оштрафованы семь ночных клубов
05.04.2021 13:32
За минувшие сутки сотрудники Инспекции труда Минздрава Грузии оштрафовали семь ночных клубов за проведение социальных мероприятий и запрещенную экономическую деятельность.
Четыре физических лиц оштрафованы на 2 тысячи лари, а трое юридических — на 10 тысяч лари.
По данным Инспекции труда, одно из оштрафованных лиц будет привлечено к уголовной ответственности, так как нарушило правила уже во второй раз.
«В ходе проверки выяснилось, что, несмотря на действующие ограничения, во время комендантского часа проводились развлекательные мероприятия и незаконная экономическая деятельность с участием более ста человек. При эксплуатации развлекательного пространства клубного типа также не соблюдались правила для предотвращения распространения вируса», — говорится в распространенном сообщении.
В ведомстве добавили, что продолжают строгий контроль за выполнением рекомендаций в целях защиты здоровья граждан и сохранения положительной динамики в борьбе с коронавирусом.
В Грузии все еще действует ограничение на передвижение в ночные часы с 21:00 — 05:00. После наступления «комендантского часа» объектам питания запрещено принимать посетителей, но работает служба доставки. Ночные клубы в Грузии также остаются закрытыми.
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