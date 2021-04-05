

Перед зданием Минздрава Грузии проходит акция протеста

05.04.2021 14:47





Акция протеста проходит перед зданием министерства по делам вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. На месте мобилизованы подразделения патрульной полиции.



На митинг вышли лица, вынужденно переселенные с оккупированных территорий. Он заявляют, что уже давно ждут, когда их обеспечат жильем, но до сих пор их требование не было удовлетворено.



По мнению протестующих, процесс раздачи квартир осуществляется несправедливо. Митингующие требуют поднять вопрос об ответственности чиновников.



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