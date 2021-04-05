

Грузинский фильм о Панкисском ущелье получил награду IAMS на фестивале Espiello

05.04.2021 15:13





Документальный фильм грузинского режиссера Мари Гулбиани «Прежде чем вернется отец» получил награду IAMS (International Association in Media for Science) на Международном кинофестивале Espiello в Испании.



Лента повествует о двух девушках из Панкисского ущелья. В затемненном классе, где белые потрескавшиеся стены служат киноэкраном, дети впервые смотрят фильм через проектор. Для Иман и Евы этот опыт становится поворотным моментом и вдохновляет их взять камеру и начать снимать свою повседневную жизнь. Девочки растут в месте, где процветает радикализм и где большинство людей живут в постоянном страхе. С помощью магии кино Иман и Ева пытаются вырваться из суровой реальности своей повседневной жизни.



Международный фестиваль этнографического документального кино Espiello ежегодно проходит в апреле в небольшом испанском городке Болтанья. Он направлен на продвижение работ тех режиссеров, кто работает в области этнографической, документальной и визуальной антропологии, то есть в той области киноискусства, которая часто игнорируется другими кинофестивалями.





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