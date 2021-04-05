

Педагогов и воспитателей Грузии планируют подключить к процессу вакцинации

05.04.2021 15:41





По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, вопрос о вовлечении педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации будет обсуждаться на следующем заседании Межведомственного координационного совета.



«Вовлечение учителей и воспитателей детских садов в процесс иммунизации обсуждалось на предыдущем [координационном] совете. Теперь, когда в стране выросли запасы вакцин, думаю, мы обсудим этот вопрос на втором совете и примем соответствующие решения», — заявил Гамкрелидзе, отвечая на вопрос журналиста о планах по вакцинации педагогов.



Сегодня, 5 апреля, Центр по контролю за заболеваниями [NCDC] и министр здравоохранения провели совместный брифинг. Тикарадзе сообщил на брифинге, что в субботу, 3 апреля, в Грузию завезли 100 тысяч доз Sinopharm. Эти дозы рассчитаны примерно на 50 тысяч человек.



«Вакцина Sinopharm признана строгим регулятором Венгрии, на основании этого мы решили допустить эту вакцину на рынок Грузии», — заявила министр.



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