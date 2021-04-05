

В Зугдидском районе 18 семей помещены в строгую изоляцию

05.04.2021 15:49





В селе Орсантиа Зугдидиского района (регион Самегрело-Земо Сванети) 18 семей оказались в строгой изоляции, сообщает телекомпания «Рустави-2».



В селе уже третий день проводится массовое тестирование и термоскрининг жителей. На месте работают две бригады эпидемиологов. Въезд и выезд из села контролирует полицейское подразделение.



В очаге эпидвспышки находятся около 200 семей, из них 18 переведены в строгую изоляцию.



Уже протестированы 400 человек, из них коронавирус выявили у 21.



Эпидвспышка в Орсантия связано с группой проживающих здесь и заразившихся на работе сотрудников предприятия «Аджара текстиль».



На прошлой неделе стало известно о том, что в одном из четырех филиалов предприятия «Аджара текстиль» — в Поти (регион Самегрело-Земо Сванети), зафиксировали около 50 случаев коронавируса из-за чего объект временно закрыли.



Согласно официальным данным, на одном из предприятий «Аджара текстиль», где работают более тысячи человек, было выявлено 88 случаев заражения коронавирусом – это сотрудники компании и их контакты.

Предполагается, что фабрика в Поти возобновит работу предположительно 11 апреля.





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