

Через месяц Китай подарит Грузии 100 тысяч доз вакцины Sinovac

05.04.2021 16:11





Вакцину от коронавируса Sinovac Китай передаст Грузии безвозмездно, заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации китайской вакцины, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.



Вакцина поступит в Грузию приблизительно через месяц. На прошлой неделе Грузия уже получила сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, закупленной государством. Вакцинировать этим препаратом будут после того, как он пройдет авторизацию Всемирной организацией здравоохранения – предположительно, это произойдет в середине апреля.



Следовательно, вакцинация китайской вакциной Sinopharm в Грузии может начаться уже во второй половине апреля.



Sinopharm широко используется в Объединенных Арабских Эмиратах, в нескольких странах Южной Америки – Бразилии и Чили, а из европейских стран в Венгрии и Сербии.



«Вы знаете, что у Китая около пяти вакцин, из них международного масштаба две – Sinopharm и Sinovac.



Правительство Китая передаст Грузии вакцину Sinovac безвозмездно. Она широко используется в соседних странах, имею в виду Турцию, где уже использовали 15 миллионов доз, около полумиллиона доз использовали в Азербайджане», — заявил Гамкрелидзе.



Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.



Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.



Гамкрелидзе напомнил, что для того, чтобы покончить с эпидемией, нужно вакцинировать 60% населения.



Посол Китая в Грузии Ли Ян заявила, что эффективность и безопасность китайской вакцины Sinopharm очень высокая.



«Эта вакцина к этому моменту широко используется не только в Китае, ее экспорт осуществляется в более 50 стран. В мире использовано более ста миллионов доз… Китайская сторона надеется, что китайская вакцина выполнит серьезную роль в деле победы Грузии над эпидемией, защиты жизни грузинского народа, их безопасности и здоровья», — заявила Ян.



По ее словам, Китай готов продолжить с грузинской стороной сотрудничество против пандемии, в том числе и в направлении вакцин.



«Я всем сердцем надеюсь, что китайская вакцина поможет Грузии быстро побороть коронавирус и восстановить социально-экономическое благополучие и вернуться к нормальному режиму жизни», — отметил Ян.



Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила на презентации, что надежность китайской вакцины не вызывает вопросов. Тикарадзе пояснила, что вакцинация препаратом Sinopharm осуществляется два раза, с интервалом в 21 день.



В Грузии вакцинация препаратом компании AstraZeneca началась 15 марта 2021 года, а компании Pfizer – 30 марта.



Вакцинация началась с медперсонала, затем к нему присоединились граждане старше 65, а потом и старше 55 лет.



С 5 апреля вакцинироваться могут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане Грузии имеют право выбрать любую из доступных в стране вакцин.





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