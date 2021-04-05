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Центральная автомагистраль в регионе Рача закрыта из-за обвала скалы


05.04.2021   16:28


В регионе Рача закрыта часть центральной автомобильной дороги, связывающей самые крупные местные населенные пункты: Амбролаури и Они.

Накануне между 105-м и 106-м километром автодороги Кутаиси – Алпана – Мамисони обвалилась скала, из-за чего дорога была закрыта в двухстороннем порядке, сообщает Онский муниципалитет.

Государственный уполномоченный в регионе Рача – Лечхуми и Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе сказал журналистам, что работы по очистке дороги продолжались до поздней ночи и возобновились с утра.

По его словам, у населения нет проблемы с передвижением, поскольку до открытия центральной автомагистрали они могут пользоваться альтернативной дорогой. Движение возможно по дороге Шардомети – Ахали Чорли – Зудали.

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