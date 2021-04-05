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Граждан Грузии призвали воздержаться от посещения церквей и кладбищ на Пасху
05.04.2021 17:14
Глава Национальной технической группы консультантов по иммунизаци Иване Чхаидзе призывает население Грузии воздержаться от посещения церквей и кладбищ на Пасху.
«Тут не может быть другой позиции, нельзя считать, что все закончилась, что пандемия ковида подходит к концу и мы полностью свободны в этот поистине важный праздник. Если мы не примем реально эффективные меры, направленные на предотвращение массовых скоплений, то будет рост случаев, уже зафиксированный во многих странах.
Наша рекомендация — максимально воздержаться от мест массового скопления людей, таких как церковь и кладбище», — сказал он.
Напомним, что православные христиане празднуют Пасху 2 мая.
Ранее 5 апреля о возможном ужесточении ограничений в дни празднования Пасхи спросили главу Минздрава Грузии Екатерине Тикарадзе. Она ответила, что еще рано рассуждать о подобных мерах.
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