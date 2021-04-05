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Эксперт: При нынешнем темпе вакцинации пандемия в Грузии завершится через 3 года
05.04.2021 17:45
Глава Национальной технической группы советников по иммунизации Иване Чхаидзе, считает, что если процесс вакцинации будет продолжаться существующими темпами, пандемия в Грузии закончится примерно через 3 года. Об этом Чхаидзе заявил на брифинге 5 апреля.
По его словам, в последние дни темпы вакцинации возросли, но этого будет недостаточно для достижения желаемого результата — вакцинации 1,5–1,7 миллиона человек.
«[Для реализации плана вакцинации] ежедневно по всей Грузии должны проходить вакцинацию от 5 000 до 6 000 человек. Нам нужно 5000, у нас 1000. Если так будет продолжаться, мы не остановим пандемию. Единственный способ остановить пандемию — это вакцинация. При таких темпах нам понадобится три года, чтобы достичь целевых 60%.
Если посчитать количество смертей, ежедневно происходящих в Грузии, выходит, что мы получим совершенно катастрофические результаты за эти три года, что очень значительно для такой маленькой страны, как Грузия», — сказал Чхаидзе.
Вакцинация в Грузии началась 15 марта. На первом этапе был вакцинирован медперсонал. Позже вакцинация стала доступна для граждан старше 65 лет. На данном этапе вакцинироваться смогут граждане старше 55 лет, а также нуждающиеся в диализе или перенесшие трансплантацию органов.
По данным Национального центра по контролю за заболеваниями, к 15:00 часам 5 апреля вакцинированы 11603 человека.
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