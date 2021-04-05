

Патриарх остается самым популярным лицом в Грузии - IRI

05.04.2021 18:27





Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), Патриарх Илия Второй, Георгий Гахария и Каха Каладзе лидируют в персональном рейтинге среди политиков и публичных лиц.



В частности, на вопрос, «кто из перечисленных политиков и публичных лиц является для вас приемлемым?», 89% респондентов назвали Патриарха Илия Второго, 65% — Георгия Гахария, 54% — Кахи Каладзе.



52% опрошенных назвали Давида Бакрадзе, 42% — Нику Мелия, 40% — Бидзину Иванишвили, 39% — Георгия Вашадзе — «Стратегия Агмашенебели», 36% — Давида Усупашвили, 33% — Арчила Талаквадзе, 33% — Ираклия Кобахидзе, 31% — Саломе Зурабишвили, 29% — Гиги Угулава, 27% — Шалву Нателашвили, 26% — Мамуку Хазарадзе, 26% — Алеко Элисашвили, 24% — Левана Хабеишвили, 21% — Зураба «Гирчи» Джапаридзе, 21% — Ирму Инашвили, 20% — Нино Бурджанадзе, 17% — Бадри Джапаридзе.



Исследование было проведено от имени Исследовательского центра Международного республиканского института, представителем Балтийской службы социологической компании «Гэллап», доктором Раса Алишаускине со 2 по 26 февраля 2021 года.





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