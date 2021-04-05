

IRI: 59% жителей Грузии считают, что страна развивается в неверном направлении

05.04.2021 18:35





Согласно последнему социологическому опросу «Международного республиканского института» (IRI), 59% населения Грузии считает, что страна развивается в неверном направлении. 30% одобряют курс Тбилиси, а 11% не имеют по этому вопросу четкой позиции.



Если бы выборы в Грузии проходили на следующей неделе, то 35% респондентов проголосовали бы за «Грузинскую мечту», 18% — «Единое национальное движение – сила в единстве», «Европейскую Грузию» и «Стратегию Агмашенебели» поддержали бы по 3%.



При этом 53% населения Грузии доверяет политическим партиям лишь частично, 27% частично не доверяет, 5% выразили полное доверие, а 10% полное недоверие. 4% ответить затруднились.



35% опрошенных полностью или частично поддерживают требование оппозиции о досрочных выборах. В частности, ответы на вопрос «Поддерживаете ли вы требование оппозиции о проведении досрочных выборов в Грузии» распределились следующим образом:



33% — вообще не поддерживаю;

12% — частично не поддерживаю;

25% — полностью поддерживаю;

20% — частично поддерживаю;

9% — не знаю / нет ответа.



Опрос «Международного республиканского института» проводился со 2 по 26 февраля 2021 года. В нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет. Погрешность составляет +/- 2,5%.





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