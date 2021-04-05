

IRI: 45% опрошенных поддерживает проведение внеочередных выборов, а 45% - против

05.04.2021 18:50





Согласно исследованию Международного республиканского института, 45% опрошенного в Грузии населения поддерживают проведение внеочередных выборов.



Как сказано в исследовании, несмотря на то, что граждане Грузии хотят, чтобы избранные ими политики продолжали парламентскую деятельность, мнение населения разделилось надвое по поводу проведения внеочередных парламентских выборов: 45% населения поддерживают проведение внеочередных выборов, а 45% - против.



Согласно тому же исследованию, на фоне разногласий между правящей и оппозиционными партиями 60% граждан не поддерживают бойкотирование парламентской деятельности оппозиционными партиями, в том числе 42% - «полностью не поддерживают» и 18% - «в определенной степени не поддерживают».



«Это является важным посланием как для правящей, так и для оппозиционных партий. Граждане Грузии хотят действующего парламента, который будет представлять их потребности и проблемы», - заявил директор Международного республиканского института в Евразии Никс.



Для справки, исследование от имени исследовательского центра Международного республиканского института проведено представителем организации исследований Балтии и Гэллап Расой Алишаускине. Отчетный период 2-26 февраля 2021 года.



Полевые исследования проводились IPM. Данные были собраны с использованием метода стратифицированной многоступенчатой ​​случайной выборки путем личных интервью. Выборка охватывала 1500 респондентов, имеющих право голоса и достигших возраста голосования. Предел погрешность составляет +/-2.5 процента.



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