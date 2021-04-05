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IRI: 39% опрошенных не намерены вакцинироваться от коронавируса


05.04.2021   19:50


Согласно исследованию Международного республиканского института (IRI), на вопрос, после того, как вакцинация от коронавируса станет доступна каждому, 20% респондентов сразу же сделают себе прививку вакциной от коронавируса. 24% говорят, что вакцинируются через определенный период времени. 39% заявили, что вообще не будут проходить вакцинацию.

6% опрошенных говорят, что привьются только в том случае, если того потребует закон или работодатель.

12% респондентов не знают ответа на вопрос.

Исследование было проведено от имени Исследовательского центра Международного республиканского института, представителем Балтийской службы социологической компании «Гэллап», доктором Раса Алишаускине со 2 по 26 февраля 2021 года.

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