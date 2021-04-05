

IRI: За кого не хотят голосовать в Грузии - ГМ 27%, ЕНД - 26%

05.04.2021 20:01





Согласно новому исследованию Международного республиканского института (IRI), на вопрос «За какую партию вы не проголосовали бы ни в коем случае», 27% опрошенных назвали «Грузинскую мечту», 26% не проголосовали бы за «Единое национальное движение - Объединенную оппозицию Сила в единстве», 9% - назвали «Альянс патриотов», а 8% - «Гирчи».



Согласно исследованию, 8% опрошенных заявили, что ни в коем случае не проголосовали бы за партию «Объединенная Грузия», 5% - назвали Лейбористскую партию, по 5% - «Граждане» и «Европейскую Грузию», 4% - партию «За справедливость». 4% - партию «Лело», по 2% - «Стратегию Агмашенебели» и «Республиканскую партию», 1% назвали другую партию, 6% - ни одну, 26% не имеют ответа на вопрос или не знают.



Исследование от имени исследовательского центра Международного республиканского института проведено представителем организации исследований Балтии и Гэллап Расой Алишаускине. Отчетный период 2-26 февраля 2021 года.



Полевые исследования проводились IPM. Данные были собраны с использованием метода стратифицированной многоступенчатой случайной выборки путем личных интервью. Выборка охватывала 1500 респондентов, имеющих право голоса и достигших возраста голосования. Предел погрешность составляет +/-2.5 процента.



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