

90-летняя грузинская блогерша зарегистрировалась на прививку AstraZeneka

05.04.2021 20:45





90-летняя блогерша Ламара Абжандадзе написала в социальной сети, что 26 апреля привьется вакциной от коронавируса AstraZeneka.



«Я - 90-летняя гражданка зарегистрировалась на "Астразенеку". 26 апреля мне предстоит сделать прививку. Меня спрашивают, боюсь ли я? Чего мне бояться? Я пережила советские репрессии, голод во время войны, пережила гнев коммунистов, я пережила эпидемии различных болезней. На протяжении всей моей жизни меня сопровождал как успех, так и неудачи. Так что меня больше ничего не удивляет. Я даже не удивлюсь, если со мной что-то произойдет. После 90 лет все возможно. Что делать, такова жизнь», - написала Ламара Абжандадзе в соцсети.



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