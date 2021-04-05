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NCDC распространил информацию в связи с вакцинацией
05.04.2021 21:04
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья опубликовал в социальной сети дополнительную информацию о процессе вакцинации:
«Какие шаги вы предпринимаете, чтобы сделать прививку от COVID-19:
✔️Забронируйте визит на сайте booking.moh.gov.ge.
✔️Явитесь в медицинское учреждение за 10 минут раньше до прививки.
✔️После регистрации, вы пройдете консультацию в кабинете вакцинации с врачом.
✔️После вакцинации вам выдадут карту вакцинации.
✔️С целью мониторинга за вашим здоровьем, задержитесь на 30-45 минут и находитесь под наблюдением медицинского работника.
✔️Вакцинация может сопровождаться легкими побочными эффектами.
✔️ Если побочные эффекты после вакцинации беспокоят вас или не проходят в течение нескольких дней, обратитесь к семейному врачу или позвоните на горячую линию 15 22.
Вакцинация - ваше гражданское право. Используйте это право. Желаем вам здоровья!
Для бронирования вакцины посетите портал booking.moh.gov.ge или позвоните на номер 15 22», - отмечается в информации.
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