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NCDC распространил информацию в связи с вакцинацией


05.04.2021   21:04


Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья опубликовал в социальной сети дополнительную информацию о процессе вакцинации:

«Какие шаги вы предпринимаете, чтобы сделать прививку от COVID-19:

✔️Забронируйте визит на сайте booking.moh.gov.ge.

✔️Явитесь в медицинское учреждение за 10 минут раньше до прививки.

✔️После регистрации, вы пройдете консультацию в кабинете вакцинации с врачом.

✔️После вакцинации вам выдадут карту вакцинации.

✔️С целью мониторинга за вашим здоровьем, задержитесь на 30-45 минут и находитесь под наблюдением медицинского работника.

✔️Вакцинация может сопровождаться легкими побочными эффектами.

✔️ Если побочные эффекты после вакцинации беспокоят вас или не проходят в течение нескольких дней, обратитесь к семейному врачу или позвоните на горячую линию 15 22.

Вакцинация - ваше гражданское право. Используйте это право. Желаем вам здоровья!

Для бронирования вакцины посетите портал booking.moh.gov.ge или позвоните на номер 15 22», - отмечается в информации.

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