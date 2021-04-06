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В Батуми между гражданскими активистами и полицией произошло словесное противостояние
06.04.2021 09:19
В Батуми между гражданскими активистами движения «Стыдно» и правоохранителями произошло словесное противостояние. Во время акции-шествия за нарушение «комендантского часа» были оштрафованы два лица.
По словам участников акции, протест в рамках свободы выражения, и акция проводится в рамках закона.
По их словам, правоохранители идентифицировали два лица. Участники акции заявляют, что правоохранители устраивают провокацию.
«Акция мирная, а людей стали штрафовать. Сегодня мы нарушаем «комендантский час», во «время комендантского часа» свобода выражения является законной», - заявили участники акции.
Со своей стороны, правоохранители заявляют, что оштрафуют и других участников акции.
«Те, кто нарушил и не оштрафован, все будут оштрафованы», - отметили они.
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