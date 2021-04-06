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В Грузии выявлено 897 новых случаев коронавируса
06.04.2021 10:59
В Грузии выявлено 897 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 196 человек. 10 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 24 592 теста, в том числе 18 536 — с экспресс-тестом на антигены и 6 056 — с ПЦР-тестом.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,65%, за последние 14 дней — 1,94%, за последние 7 дней — 2,32%.
Всего в Грузии выявлено 284 958 случаев заражения коронавирусом, из которых 275 220 выздоровели и 3832 человека скончались.
В режиме карантина находятся 191 человек, в стационаре под наблюдением — 1892 человека, в ковид-гостинице — 269 человек.
5 апреля в Грузии было выявлено 228 новых случаев коронавируса, выздоровели 425 пациентов.
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