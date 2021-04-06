

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов

06.04.2021 11:01





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3832 человека.



Сегодня COVID-19 подтвердился у 897 человек, 196 пациентов выздоровели.



Напомним, вчера, 5 апреля, в Грузии было выявлено 228 новых случаев коронавируса, 425 пациентов выздоровели, семеро скончались.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





