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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов


06.04.2021   11:01


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3832 человека.

Сегодня COVID-19 подтвердился у 897 человек, 196 пациентов выздоровели.

Напомним, вчера, 5 апреля, в Грузии было выявлено 228 новых случаев коронавируса, 425 пациентов выздоровели, семеро скончались.

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