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В Тбилиси из-за COVID-19 приостановил работу ТЮЗ
06.04.2021 11:29
Тбилисский государственный театр юного зрителя им. Н. Думбадзе приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса среди сотрудников и зрителей – показы спектаклей на неопределенное время отложены, сообщается на официальной странице ТЮЗа в Facebook.
После долгой паузы в связи с пандемией театры Грузии возобновили репетиции с 15 марта, а уже с 1 апреля полностью восстановили работу и начали давать спектакли со зрителями в зале, но с учетом действующих рекомендаций (маски, социальная дистанция и другое).
"Внимание, дорогие зрители! У контакта сотрудника театра подтвердили коронавирус. Из-за вашей же безопасности временно приостановлены показы спектаклей. Детальная информация о том, когда мы возобновим работу, мы предоставим вам позже. Благодарим за поддержку", – говорится в сообщении театра.
На днях показ спектакля еще в одном театре – Тбилисском государственном драматическом театре им. К. Марджанишвили – также отложен. У контакта актера постановки "Преступление и наказание" по Достоевскому обнаружили коронавирус, в связи с чем артист перешел на самоизоляцию, а премьерные показы отложены на неопределенный срок.
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