

Инфекционист: Третья волна фактически началась

06.04.2021 14:04





В связи с эпидемиологической ситуацией не исключено, что в ближайшие недели будут введены новые ограничения, так как количество пациентов растет, сказала заведующая боксированным отделением инфекционной больницы Марина Энделадзе.



Она сообщила, что в настоящее время уровень инфицирования очень высок, и третья волна заражения в стране фактически началась.



«Локальные ограничения будут, но это зависит от остальной части сообщества. Что касается третьей волны, она фактически началась, потому что, случаи заражения будут расти. Я думала, что пика не будет, но рост заметен. Полагаю все же, что из-за доступности вакцины количество заражений не дойдет до того уровня, который был зафиксирован во время второй волны», - сказала Report.ge Марина Энделадзе.





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