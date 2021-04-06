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Инфекционист: Третья волна фактически началась
06.04.2021 14:04
В связи с эпидемиологической ситуацией не исключено, что в ближайшие недели будут введены новые ограничения, так как количество пациентов растет, сказала заведующая боксированным отделением инфекционной больницы Марина Энделадзе.
Она сообщила, что в настоящее время уровень инфицирования очень высок, и третья волна заражения в стране фактически началась.
«Локальные ограничения будут, но это зависит от остальной части сообщества. Что касается третьей волны, она фактически началась, потому что, случаи заражения будут расти. Я думала, что пика не будет, но рост заметен. Полагаю все же, что из-за доступности вакцины количество заражений не дойдет до того уровня, который был зафиксирован во время второй волны», - сказала Report.ge Марина Энделадзе.
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