

В Самцхе-Джавахети началась реализация проекта «Интернациональная культура интеграции»

06.04.2021 15:29





В регионе Самцхе-Джавахети «Театр движения» запустил при поддержке посольства США проект «Интернациональная культура интеграции». Премьера постановки пьесы «Жажда» под руководством Иосеба Бакурадзе состоится 6-7 апреля в Ахалцихе.



В рамках первого этапа проекта художественный руководитель «Театра движения» Иосеб Бакурадзе поставил в театре Месхети спектакль американского драматурга Юджина О'Нила «Жажда». Это спектакль не имеющий языкового барьера, он понятен зрителям любой национальности.



Проект состоит из трех этапов. В рамках 2-го этапа представители «Театра Движения» провели мастер-классы для местной молодежи в Ахалцихе.



В рамках 3-го этапа 12, 13 и 14 апреля в 3-х муниципалитетах региона Самцхе-Джавахети: Ниноцминда, Ахалкалаки, Ахалцихе, состоится гастрольный тур грузино-американского мюзикла «Тамада на Манхэттене».



Американский режиссер Пол Гордон Эмерсон при поддержке посольства США поставил в «Театре движения» мюзикл в бродвейском стиле «Тамада на Манхэттене». Это совместная работа Вашингтонской Театральной Компании E и «Театра Движения», которая была проведена в рамках американо-грузинского театрального сотрудничества.





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