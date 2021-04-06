

Более тысячи человек оштрафованы в Грузии за нарушения ковид-ограничений

06.04.2021 17:17





За минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 1 387 случаев нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



После почти полуторамесячного перерыва МВД вновь стало публиковать статистику ковид-нарушений.



В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.



Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 1 131 человек. Еще 101 гражданин был оштрафован за повторное нарушение масочного режима.



Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 155 подобных нарушений, из них два нарушителя являются юридическими лицами.



Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижение – 2 тысячи лари (602,5 доллара).



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