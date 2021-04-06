

«Тбилисская транспортная компания» объяснила причины давки в метро

06.04.2021 17:31





«Тбилисская транспортная компания», управляющая столичным метрополитеном, опубликовала заявление в связи с распространенными в грузинском сегменте соцсетей фотографиями о давке в метро.



По данным компании, место, где сделаны фотографии, отличается высокой проходимостью. Отметим, что это переход с первой, основной ветки Тбилисского метрополитена на вторую, Сабурталинскую линию.



«Тбилисский метрополитен сегодня работает нормально, без каких-либо технических задержек < > На указанном участке собирается сравнительно больше пассажиров, впрочем, существующие расписания позволяют обеспечить их своевременную и быструю транспортировку», — говорится в сообщении.



Кроме того в заявлении отмечается, что в час пик интервал движения поездов на Сабурталинской ветке сокращен до 3,5 минут, на основной — до 2,5 минут.



Стоит добавить, что до начала комендантского часа в общественном транспорте в масштабах Грузии наблюдается высокая концентрация людей. Это является одним из аргументов части общественности, требующей отмены в стране ограничений на перемещение с 21:00 до 05:00



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