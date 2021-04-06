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«Тбилисская транспортная компания» объяснила причины давки в метро


06.04.2021   17:31


«Тбилисская транспортная компания», управляющая столичным метрополитеном, опубликовала заявление в связи с распространенными в грузинском сегменте соцсетей фотографиями о давке в метро.

По данным компании, место, где сделаны фотографии, отличается высокой проходимостью. Отметим, что это переход с первой, основной ветки Тбилисского метрополитена на вторую, Сабурталинскую линию.

«Тбилисский метрополитен сегодня работает нормально, без каких-либо технических задержек < > На указанном участке собирается сравнительно больше пассажиров, впрочем, существующие расписания позволяют обеспечить их своевременную и быструю транспортировку», — говорится в сообщении.

Кроме того в заявлении отмечается, что в час пик интервал движения поездов на Сабурталинской ветке сокращен до 3,5 минут, на основной — до 2,5 минут.

Стоит добавить, что до начала комендантского часа в общественном транспорте в масштабах Грузии наблюдается высокая концентрация людей. Это является одним из аргументов части общественности, требующей отмены в стране ограничений на перемещение с 21:00 до 05:00

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