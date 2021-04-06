

Избежать ограничений помогут три вещи - пояснения главаного инфекциониста

06.04.2021 18:05





По заявлению директора Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Тенгиза Церцвадзе, чтобы избежать введения ограничений в стране, необходимо начать массовую вакцинацию, носить маски и избегать мест скоплений людей.



По словам Церцвадзе, люди соскучились по нормальной жизни, и им придется нелегко, если снова будут введены ограничения.



«Ведется мониторинг, и решение об ограничениях пока не принято, за исключением нескольких точечных ограничений. Возврат к масштабным мерам пока не рассматривается.



Чтобы избежать этого, нам нужно то, чего, к сожалению, наше население не делает. Это массовая вакцинация, показатель которой с завтрашнего дня должен увеличиться.



Второе – необходимо соблюдать масочный режим и воздержаться от многолюдных собраний.



Что касается третьей волны, то она еще не началась, но есть признаки ее приближения», - сказал Тенгиз Церцвадзе.



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