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Избежать ограничений помогут три вещи - пояснения главаного инфекциониста
06.04.2021 18:05
По заявлению директора Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Тенгиза Церцвадзе, чтобы избежать введения ограничений в стране, необходимо начать массовую вакцинацию, носить маски и избегать мест скоплений людей.
По словам Церцвадзе, люди соскучились по нормальной жизни, и им придется нелегко, если снова будут введены ограничения.
«Ведется мониторинг, и решение об ограничениях пока не принято, за исключением нескольких точечных ограничений. Возврат к масштабным мерам пока не рассматривается.
Чтобы избежать этого, нам нужно то, чего, к сожалению, наше население не делает. Это массовая вакцинация, показатель которой с завтрашнего дня должен увеличиться.
Второе – необходимо соблюдать масочный режим и воздержаться от многолюдных собраний.
Что касается третьей волны, то она еще не началась, но есть признаки ее приближения», - сказал Тенгиз Церцвадзе.
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