

Суд вынес решение о незаконном содержании женщины в психиатрической клинике

06.04.2021 19:37





По сообщению неправительственной организации «Партнерство за права человека» (PHR), в качестве компенсации морального вреда за незаконное помещение женщины в психиатрическое учреждение, суд обязал клинику выплатить пострадавшей 5 000 лари.



По данным организации, 31 августа 2019 года женщина, пострадавшая от физического и психологического насилия в семье, была доставлена в клинику для прохождения медицинского обследования сотрудниками полиции. В организации отмечают, что после прибытия в клинику женщине не позволили покинуть психиатрическое отделение:



«При помещении И.М. по указанному делу не было проведено полного и объективного расследования фактов. Со стороны патрульной полиции не было осуществлено проверки фактов — была ли женщина жертвой домашнего насилия. Врачи-психиатры не приняли во внимание факторы, предшествовавшие ее госпитализации, в частности факт домашнего насилия. Следует отметить, что истица была доставлена в поликлинику бригадой скорой помощи и патрульной полицией по звонку члена семьи», — указали в организации.



По мнению PHR, игнорирование этих фактов и необоснованный вывод комиссии врачей-психиатров послужили основанием для решения суда о незаконном помещении истицы в психиатрическую клинику.



Сегодня, по сообщению организации, Тбилисский городской суд вынес решение обязать психиатрическое учреждение к выплате денежной компенсации за нанесение морального ущерба и за незаконное принудительное психиатрическое лечение.



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