

Правительство Грузии выставило на аукцион Ортачальскую тюрьму

06.04.2021 22:12

Новости-Грузия



Национальное агентство госимущества Грузии выставило на аукцион территорию, на которой находилась самая знаменитая в Тбилиси Ортачальская тюрьма, построенная в 19 веке.



Здание сначала служило казармой для солдат. Спустя два десятка лет здание переделали в самую большую тюрьму Тбилиси. Здание было закрыто в 2013 году из-за необходимости проведения капитальных ремонтных работ и невыносимых условий для заключенных.



В описании лота аукциона сказано, что продается примерно 15,2 тысячи квадратных метров земельного участка не сельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки.



Начальная стоимость объекта — 14,08 миллионов лари (примерно 4,2 миллиона долларов).



Аукцион начался 30 марта и завершится 13 апреля 2021 года.



Ортачальская тюрьма известна по знаменитому роману «Дата Туташхия» классика грузинской литературы Чабуа Амирэджиби. Здесь некоторое время содержался тесть Сталина Сергей Аллилуев. В советское время здесь сидел и знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов. В Ортачальской тюрьме нередко происходили бунты и массовые драки.



Объект выставлен на аукцион в рамках государственной программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса». Проект действует с 2019 года, и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.





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