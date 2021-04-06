|
|
|
Правительство Грузии выставило на аукцион Ортачальскую тюрьму
06.04.2021 22:12
Новости-Грузия
Национальное агентство госимущества Грузии выставило на аукцион территорию, на которой находилась самая знаменитая в Тбилиси Ортачальская тюрьма, построенная в 19 веке.
Здание сначала служило казармой для солдат. Спустя два десятка лет здание переделали в самую большую тюрьму Тбилиси. Здание было закрыто в 2013 году из-за необходимости проведения капитальных ремонтных работ и невыносимых условий для заключенных.
В описании лота аукциона сказано, что продается примерно 15,2 тысячи квадратных метров земельного участка не сельскохозяйственного назначения и расположенные на нем постройки.
Начальная стоимость объекта — 14,08 миллионов лари (примерно 4,2 миллиона долларов).
Аукцион начался 30 марта и завершится 13 апреля 2021 года.
Ортачальская тюрьма известна по знаменитому роману «Дата Туташхия» классика грузинской литературы Чабуа Амирэджиби. Здесь некоторое время содержался тесть Сталина Сергей Аллилуев. В советское время здесь сидел и знаменитый кинорежиссер Сергей Параджанов. В Ортачальской тюрьме нередко происходили бунты и массовые драки.
Объект выставлен на аукцион в рамках государственной программы «100 инвестиционных предложений для бизнеса». Проект действует с 2019 года, и предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре. В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна