

В Грузии выявлено 307 новых случаев коронавируса

07.06.2021 11:22





В Грузии выявлено 307 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1014 человек. 24 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 11 117 тестов, в том числе 5477 — с экспресс-тестом на антигены и 5640 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,76 процента, за последние 14 дней — 2,88 процента, за последние семь дней — 2,98 процента.



Всего в Грузии выявлено 307 случаев заражения коронавирусом, из которых 332 304 человека выздоровели и человека скончались.



Всего в стране вакцинированы 173 345 человек, ежедневно вакцинируются 1119 человек.



В режиме карантина находятся 35 человек, в стационаре под наблюдением — 3428 человек, в ковид-гостинице — 627 человек.





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