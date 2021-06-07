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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 24 пациентов
07.06.2021 11:26
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 24 пациентов.
Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 4 934 человека.
При этом сегодня выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 014 пациента.
Напомним, вчера, 6 июня коронавирус в Грузии подтвердился у 504 человек, 1 201 пациент выздоровел, 17 умерли.
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