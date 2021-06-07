

Пансионат в Ниноцминда уже покинули 26 детей, процесс продолжается

07.06.2021 16:10





По состоянию на вечер 6 июня июня школу-интернат в Ниноцминда покинули 26 несовершеннолетних, а процесс вывода детей из учреждения продолжается. Об этом в своем Facebook сообщила представитель неправительственной организации «Партнерство за права человека» Ана Долидзе. Именно эта организация подала в суд иск об изъятии детей из пансионата.



«Вчера 6, а сегодня еще 20 детей покинули логово зла! Государство следует решению суда и забирает всех детей. Это очень хорошо. Завтра, послезавтра этот процесс должен быть завершен», — сказала она.



Напомним, 5 июня суд постановил экстренно вывезти всех несовершеннолетних жителей из пансионата. По последней информации в школе-интернате учились и проживали порядка 150-ти детей. После случившегося в СМИ стали появляться рассказы несовершеннолетних об издевательствах, которым они предположительно подвергались со стороны воспитателей.



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