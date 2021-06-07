

Священнослужители и прокремлевское СМИ проводят акцию в защиту руководства пансионата Ниноцминда

07.06.2021 16:46





вященнослужители, представители прокремлевского издания «Альт-инфо» и их сторонники проводят митинг у здания аппарата Народного защитника Грузии. Акция устроена в поддержку управляющего школой-интернатом в Ниноцминда отца Спиридона.



Собравшиеся перекрыли дорогу и призывают Омбудсмена Нино Ломджария уйти в отставку. На месте мобилизованы правоохранители.



Согласно телеканалу Formula, протестующие настроены агрессивно и призывают штурмовать здание.



Напомним, 5 июня суд постановил экстренно вывезти всех несовершеннолетних жителей из пансионата. По последней информации в школе-интернате учились и проживали порядка 150-ти детей. После случившегося в СМИ стали появляться рассказы несовершеннолетних об издевательствах, которым они предположительно подвергались со стороны воспитателей.



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