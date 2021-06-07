

Гражданская панихида по Резо Габриадзе пройдет в театре марионеток

07.06.2021 23:02





Гражданская панихида по выдающемуся грузинскому режиссеру театра и кино, писателю и художнику Резо Габриадзе пройдет 8 и 9 июня в Театре марионеток Габриадзе на улице Шавтели.



В театре журналистам сообщили, что попрощаться с режиссером можно будет с 16:00 до 20:00. Вынос тела состоится в четверг, 10 июня, в 15:00 из храма Анчисхати.



В театре обещают позже распространить информацию о том, где будет похоронен Резо Габриадзе.



Резо Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».



Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.



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