

В Грузии выявлено 1 023 новых случая инфицирования коронавирусом

08.06.2021 11:33





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 29 517 тестов, отсюда 21 585 на антигены и 7 932 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 023 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 350 428.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 7 июня, дневной показатель положительности составляет 3.47%, за последние 14 дней – 2.81%, а за 7 дней - 2.92%.



За последние сутки выздоровели 510 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 335 029.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 17 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 951 человек.



Из выявленных за сутки 1 023 новых случая коронавируса 546 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 78, в Имеретии - 90, в Квемо Картли – 46, в Шида Картли - 30, в Гурии – 34, в Самегрело и Земо Сванетии – 108, в Кахетии – 54, в Мцхета-Мтианети - 9, в Самцхе-Джавахети – 10, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 18.



На данном этапе в Грузии 10 422 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 333 человек, в том числе в Тбилиси – 1 887, в Аджарии – 317, в Имеретии – 416. Тяжелых пациентов – 731, в том числе в Тбилиси – 349, в Аджарии – 86, в Имеретии – 134. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 201 лицо, в том числе в Тбилиси - 132, в Аджарии – 11, в Имеретии – 10.



В клинических гостиницах находятся 635 человек, в том числе в Тбилиси – 385, в Аджарии – 222. На дому лечится 6 454 человека.



В карантинном пространстве 35 человек, в том числе в Тбилиси - 35, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находится 16 062 человека, в том числе в Тбилиси – 7 657 лица, в Аджарии – 2 048, в Имеретии – 1 187.



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