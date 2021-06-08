

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 17 пациентов

08.06.2021 11:37





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 17 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 4 951 человек.



При этом сегодня выявлено 1 023 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 510 пациентов.



Из 1023 новых случаев заражения, выявленных сегодня в стране: 546 случаев выявлено в Тбилиси, в Аджарии — 78, в Имерети — 90, в Квемо Картли — 46, в Шида Картли — 30, в Гурии — 34, в Самегрело — Земо Сванети — 108, в Кахети — 54, в Мцхета-Мтианети — 9, в Самцхе-Джавахети — 10, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 18.



В настоящее время есть 10 422, активных случаев инфицирования, которых 731 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 201 человек.



16 062 человек находятся в самоизоляции.



Напомним, вчера, 7 июня коронавирус в Грузии подтвердился у 307 человек, 1 014 пациентов выздоровел, 24 умерли.





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