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Патриархия Грузии приняла епископа Украинской Церкви Московского Патриархата
08.06.2021 11:51
Католикос-Патриарх Грузинской Православной Церкви Илия Второй и его местоблюститель митрополит Шио Муджири приняли делегацию Украинской Православной Церкви (подчиненной Московскому Патриархату) во главе с митрополитом Антонием.
По сообщению Патриархии Грузии, «встреча прошла в братской и теплой атмосфере», на которой митрополит Антоний рассказал Патриарху Грузии о нынешней ситуации в «Украинском православии».
По тому же сообщению, стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества между Украинской и Грузинской православными церквями.
Украинская православная община разделена между Патриархатами, подчиненными Москве и Киеву. Последняя была образована после того, как архиепископ Константинопольский Варфоломей I подписал томос об автокефалии в январе 2019 года, что вызвало раздражение у Москвы, а Русская Православная Церковь разорвала связи с Константинополем.
Грузинская Православная Церковь проявляет осторожность и до сих пор не признала автокефалию Украинской Церкви.
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