|
|
|
Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне
08.06.2021 15:13
Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне в четверг. Информацию Первому каналу Грузии подтвердили в мэрии Тбилиси.
Гражданская панихида пройдет 8 и 9 июня с 16:00 до 20:00 в Театре марионеток. Вынос тела — 10 июня в 15:00 из храма Анчисхати.
Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе скончался на 84-м году жизни.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна