

Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне

08.06.2021 15:13





Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне в четверг. Информацию Первому каналу Грузии подтвердили в мэрии Тбилиси.



Гражданская панихида пройдет 8 и 9 июня с 16:00 до 20:00 в Театре марионеток. Вынос тела — 10 июня в 15:00 из храма Анчисхати.



Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе скончался на 84-м году жизни.





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