Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне


08.06.2021   15:13


Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне в четверг. Информацию Первому каналу Грузии подтвердили в мэрии Тбилиси.

Гражданская панихида пройдет 8 и 9 июня с 16:00 до 20:00 в Театре марионеток. Вынос тела — 10 июня в 15:00 из храма Анчисхати.

Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе скончался на 84-м году жизни.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна