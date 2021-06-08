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Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили вышел в полуфинал Чемпионата мира 2021


08.06.2021   17:15


Борец грузинской сборной по дзюдо Лаша Шавдатуашвили вышел в полуфинал Чемпионата мира 2021, который проходит в Будапеште.

29-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг., одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу. В борьбе за чемпионство он поборется со шведом Томми Мациасом.

Лаша Шавдатуашвили является олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом Европы (2013). Он может стать первым грузинским борцом, завоевавшим золото на всех трех крупных соревнованиях.

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