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Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили вышел в полуфинал Чемпионата мира 2021
08.06.2021 17:15
Борец грузинской сборной по дзюдо Лаша Шавдатуашвили вышел в полуфинал Чемпионата мира 2021, который проходит в Будапеште.
29-летний спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг., одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу. В борьбе за чемпионство он поборется со шведом Томми Мациасом.
Лаша Шавдатуашвили является олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом Европы (2013). Он может стать первым грузинским борцом, завоевавшим золото на всех трех крупных соревнованиях.
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