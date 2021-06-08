

Власти Грузии работают над созданием больших прививочных пространств

08.06.2021 18:57





По заявлению главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в четырех городах Грузии — Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави будут созданы большие прививочные пространства.



По словам Гамкрелидзе, они активно работают с «Экспо-Джорджия», спортивными учреждениями, моллами об использовании их площади, чтобы сделать вакцинацию доступной как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.



«В четырех крупных городах Грузии — Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави мы должны создать большие прививочные пространства. Не менее трех-четырех в Тбилиси, и по одному в каждом из других городов. Речь не идет о палатках, нечего скрывать, мы работаем с «Экспо-Джорджия», а также с «Хуалинг», несколькими спортивными учреждениями и торговыми центрами, чтобы использовать их пространства для открытия центров вакцинации и сделать вакцину доступной с июля для всех, как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди», — отметил Гамкрелидзе.





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