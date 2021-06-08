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Шалва Шавдатуашвили стал чемпионом мира по дзюдо


08.06.2021   21:15


Лаша Шавдатуашвили впервые в истории независимой Грузии стал дзюдоистом, который обладает титулом олимпийского чемпиона, а также чемпиона Европы и мира.

Сегодня на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, 29-летний грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг, став двукратным чемпионом мира, победив в финале спортсмена из Швеции Томми Масиаса.

Во время турнира в Будапеште Лаша одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу.

Лаша Шавдатуашвили – уроженец города Гори. Чемпион и призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Европы в личном и командном первенствах.

В мае 2018 года в числе 23-х олимпийских чемпионов из Грузии, выступавших на Играх в разные годы, был награждён президентским орденом «Сияние».

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