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Шалва Шавдатуашвили стал чемпионом мира по дзюдо
08.06.2021 21:15
Лаша Шавдатуашвили впервые в истории независимой Грузии стал дзюдоистом, который обладает титулом олимпийского чемпиона, а также чемпиона Европы и мира.
Сегодня на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, 29-летний грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг, став двукратным чемпионом мира, победив в финале спортсмена из Швеции Томми Масиаса.
Во время турнира в Будапеште Лаша одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу.
Лаша Шавдатуашвили – уроженец города Гори. Чемпион и призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Европы в личном и командном первенствах.
В мае 2018 года в числе 23-х олимпийских чемпионов из Грузии, выступавших на Играх в разные годы, был награждён президентским орденом «Сияние».
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