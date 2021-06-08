

В Дманиси похоронили подростка, застреленного полицейским в России



"СОВА" 08.06.2021 21:32



В Дманисском районе прошли похороны 19-летнего подростка, застреленного российским полицейским под Новосибирском. Инцидент произошел на федеральной трассе «Сибирь» вечером 28 мая. При попытке задержания Векил Абдуллаев оказал сопротивление и был убит.



В интернете появилась видеозапись (ролик неполный, из него вырезано несколько фрагментов) трагического инцидента. На кадрах видно, как инспекторы ГИБДД пытаются затолкать Векила и его друга в машину. В ходе потасовки 38-летний старший лейтенант Александр Гусев случайно стреляет в голову подростку.



За жизнь молодого человека боролись врачи местной больницы, но 30 мая Абдуллаев умер. Уголовное дело возбуждено по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).



В качестве меры пресечения Александру Гусеву было избрано заключение под стражу сроком на 1 месяц. Но затем инспектора освободили из-под стражи, выпустив под подписку о невыезде (по данным СМИ, это произошло по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина).



Семья погибшего требует объективного расследования трагедии и справедливого приговора для полицейского. Родственники в Дманиси призывают и власти Грузии использовать все правовые рычаги и отреагировать на случившееся.



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