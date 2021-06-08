

Возрастные ограничения по вакцинации действуют только в отношении препарата AstraZeneca

08.06.2021 22:16





Для всех граждан Грузии возрастом 18 лет и старше будут доступны все ковид-вакцины кроме AstraZeneca, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



«Программа вакцинации открыта для всех граждан с 18 лет и останется таковой вне зависимости от того, какая вакцина поступит, будь то Pfizer, Moderna или Novovac.



AstraZeneca рекомендована лишь людям старше 45 лет. Так и будет, если Всемирная организация здравоохранения не предоставит доказательства обратного», — сказала она.



На данный момент в Грузии доступны лишь вакцины AstraZeneca и Sinovac. Запасов SinoPharm и Pfizer больше нет, теперь ими вакцинируют лишь тех, кто уже привился первой дозой. AstraZeneca доступна лишь гражданам старше 45 лет. SinoVac доступен для всех, но на данном этапе, например в Тбилиси, все места на вакцинацию забронированы.



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