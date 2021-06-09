

В регионах Грузии начали вакцинировать сотрудников сферы туризма

09.06.2021 10:12









Представителей индустрии туризма будут организованно прививать в Тбилиси, Батуми и Телави.



Для включения в процесс вакцинации представители туристических компаний, объектов размещения, питания, а также развлечений должны пройти предварительную регистрацию на сайте Национальной администрации туризма:



По последним данным, регистрацию на вакцинацию прошли более трех тысяч представителей сферы туризма.



В Национальной администрации туризма отмечают, что сделать вакцину от коронавируса смогут поэтапно все представители сферы туризма. Вакцинация является добровольной.



Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что все туристические организации, чьи сотрудники пройдут курс вакцинации от коронавируса, получат информационную поддержку от властей.



Власти будут способствовать организованной массовой вакцинации сотрудников туристических объектов, после чего объект получит статус безопасного и рекламу на международном уровне.



Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Граждан Грузии прививают препаратами, одобренными Всемирной организации здравоохранения: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.



Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax.



По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 173 345 человек, из них две полные дозы получили 47 749 граждан. Вакцинация против коронавируса началась с 8 июня в регионах Грузии для представителей сектора туризма, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.Представителей индустрии туризма будут организованно прививать в Тбилиси, Батуми и Телави.Для включения в процесс вакцинации представители туристических компаний, объектов размещения, питания, а также развлечений должны пройти предварительную регистрацию на сайте Национальной администрации туризма: gnta.ge/ge/registration По последним данным, регистрацию на вакцинацию прошли более трех тысяч представителей сферы туризма.В Национальной администрации туризма отмечают, что сделать вакцину от коронавируса смогут поэтапно все представители сферы туризма. Вакцинация является добровольной.Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила, что все туристические организации, чьи сотрудники пройдут курс вакцинации от коронавируса, получат информационную поддержку от властей.Власти будут способствовать организованной массовой вакцинации сотрудников туристических объектов, после чего объект получит статус безопасного и рекламу на международном уровне.Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Граждан Грузии прививают препаратами, одобренными Всемирной организации здравоохранения: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax.По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 173 345 человек, из них две полные дозы получили 47 749 граждан.



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