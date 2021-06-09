

В Грузии выявлен 821 новый случай инфицирования коронавирусом

09.06.2021 11:16





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 38 478 тестов, отсюда 23 864 на антигены и 14 614 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 821 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 351 249.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 8 июня, дневной показатель положительности составляет 2.13 %, за последние 14 дней – 2.77%, а за 7 дней - 2.73%.



За последние сутки выздоровели 866 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 335 895.



За последние 24 часа в Грузии зафиксирован 31 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 982 человека.



Из выявленных за сутки 821 нового случая коронавируса 439 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 71, в Имеретии - 86, в Квемо Картли – 66, в Шида Картли - 22, в Гурии – 16, в Самегрело и Земо Сванетии – 60, в Кахетии – 31, в Мцхета-Мтианети - 15, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 7.



На данном этапе в Грузии 10 346 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 210 человек, в том числе в Тбилиси – 1 794, в Аджарии – 313, в Имеретии – 417. Тяжелых пациентов – 708, в том числе в Тбилиси – 326, в Аджарии – 88, в Имеретии – 140. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 199 лиц, в том числе в Тбилиси - 132, в Аджарии – 11, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находятся 635 человек, в том числе в Тбилиси – 383, в Аджарии – 224. На дому лечится 6 501 человек.



В карантинном пространстве 34 человека, в том числе в Тбилиси - 34, в Аджарии - 0.



На данном этапе на самоизоляции находится 15 234 человека, в том числе в Тбилиси – 7 021 лицо, в Аджарии – 1 998, в Имеретии – 1 098.



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