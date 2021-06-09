|
|
|
В Грузии от коронавируса умер еще 31 человек
09.06.2021 11:18
За последние 24 часа в Грузии зафиксирован 31 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 982 человека.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа в Грузии выявлен 821 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 351 249.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна