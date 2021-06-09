

В Грузии от коронавируса умер еще 31 человек

09.06.2021 11:18





За последние 24 часа в Грузии зафиксирован 31 новый случай смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 4 982 человека.



Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа в Грузии выявлен 821 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 351 249.



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