|
|
|
В университете Турции будут изучать грузинский язык и литературу
09.06.2021 14:31
Новости-Грузия
Кавказский университет в турецком городе Карс получил разрешение для набора студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы. Об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.
«Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. С помощью совместных усилий посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение приема студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете в городе Карс», — пишет Джанджгава на своей странице в Facebook.
По его словам, уже в этом году несколько десятков первокурсников смогут учиться на этом факультете.
«Желаю успехов этому университету, профессорам-учителям направления грузинского языка и литературы и будущим студентам», — отметил Джанджгава.
Кавказский университет города Карс – это государственное публичное высшее учебное заведение в прикавказской части Турции. Он был создан в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна