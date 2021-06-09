

В университете Турции будут изучать грузинский язык и литературу

09.06.2021 14:31

Новости-Грузия



Кавказский университет в турецком городе Карс получил разрешение для набора студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы. Об этом сообщил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.



«Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. С помощью совместных усилий посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение приема студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете в городе Карс», — пишет Джанджгава на своей странице в Facebook.



По его словам, уже в этом году несколько десятков первокурсников смогут учиться на этом факультете.



«Желаю успехов этому университету, профессорам-учителям направления грузинского языка и литературы и будущим студентам», — отметил Джанджгава.



Кавказский университет города Карс – это государственное публичное высшее учебное заведение в прикавказской части Турции. Он был создан в 1992 году. В университете шесть факультетов, три института, три колледжа, четыре профессиональных колледжа и несколько исследовательских и прикладных научных центров. Более 15 тысяч студентов ежегодно поступают в училище на разные образовательные программы.



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